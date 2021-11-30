NASA astronotlarının uzay yürüyüşü yörüngedeki tehlikeli çöpler nedeniyle ertelendi - Haberler
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NASA astronotlarının uzay yürüyüşü yörüngedeki tehlikeli çöpler nedeniyle ertelendi

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
NASA astronotlarının uzay yürüyüşü yörüngedeki tehlikeli çöpler nedeniyle ertelendi

NEW ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUI) görevli astronotların uzay yürüyüşü görevini istasyonun yörüngesindeki tehditkar çöpler nedeniyle iptal etti.

NEW ABD Havacılık ve Uzay Ajansı ( Nasa ), Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUI) görevli astronotların uzay yürüyüşü görevini istasyonun yörüngesindeki tehditkar çöpler nedeniyle iptal etti.

NASA, bir astronotun giysisini delebilecek veya UUİ'ye zarar verebilecek nitelikteki uzay çöpleri nedeniyle ilk defa bir uzay yürüyüşünü ertelemek zorunda kaldı.

Uzay istasyonu dışındaki bir anteni değiştirmek için görevlendirilen iki ABD astronotuna, yörüngedeki bir enkaz parçasının tehlikeli bir şekilde yaklaşabileceği ihtimali üzerine, görevin en az birkaç gün ertelenmesi gerektiği bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, tehdidin değerlendirilmesi için yeterli zaman olmadığı, en doğru kararın uzay yürüyüşünün ertelenmesi olduğu belirtildi.

Rusya'nın iki hafta önce bir füze testinde bir uyduyu yok etmesiyle irili ufaklı en az 1700 parçanın uzay boşluğuna yayıldığı ancak UUİ'deki tehlikenin imha edilen Rus uydusundan kaynaklandığıyla ilgili kesin bir bilgi olmadığı vurgulandı.

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AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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