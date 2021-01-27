NASA astronotları, Expedition 64'ün 69'uncu uzay yürüyüşünü gerçekleştiriyor

NASA Astronotları Mike Hopkins ve Victor Glover, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uzay görevi Expedition 64'ün 69'uncu uzay yürüyüşünü gerçekleştiriyor.

Yürüyüşte astronotların, Avrupa Columbus Bilim modülüne bakım yapmaları ve bunun da yaklaşık 6 saat sürmesi bekleniyor. Bunun Hopkins'in üçüncü, Glover'ın ise ilk uzay yürüyüşü olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı