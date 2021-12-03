NASA astronotları 13. uzay yürüyüşünü tamamladı - Haberler
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NASA astronotları 13. uzay yürüyüşünü tamamladı

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
NASA astronotları 13. uzay yürüyüşünü tamamladı

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışındaki anteni değiştirmek için görevlendirilen ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları, bu yıl 13. uzay yürüyüşünü tamamladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışındaki anteni değiştirmek için görevlendirilen ABD Havacılık ve Uzay Ajansı ( Nasa ) astronotları, bu yıl 13. uzay yürüyüşünü tamamladı.

NASA'nın internet sitesinde yer alan haber de, Thomas Marshburn ve Kayla Barron isimli astronotlar, arızalı anteni değiştirip, 13. uzay yürüyüşünü tamamlayarak 6 saat 32 dakika sonra istasyona döndü.

Diğer yandan, NASA Twitter üzerinden, astronot Kayla Barron'un "Harikaydı." ifadesini paylaşarak gelecekteki uzay yürüyüşleri için ilerleme kaydedildiğini aktardı.

NASA, ISS'de görevli astronotların uzay yürüyüşü görevini istasyonun yörüngesindeki "tehditkar çöpler" nedeniyle iptal etmişti.

NASA, bir astronotun giysisini delebilecek veya ISS'ye zarar verebilecek nitelikteki uzay çöpleri nedeniyle ilk defa bir uzay yürüyüşünü ertelemek zorunda kalmıştı.

Uzay istasyonu dışındaki bir anteni değiştirmek için görevlendirilen iki ABD astronotuna, yörüngedeki bir enkaz parçasının tehlikeli şekilde yaklaşabileceği ihtimali üzerine, görevin en az birkaç gün ertelenmesi gerektiği bildirilmişti.

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AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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