Nasa, Asteroidleri Böyle Durdurabilir!

İnsanlığın Dünya'ya büyük bir asteroid çarpması eseri yok olma ihtimali, düşük olarak değerlendiriliyor. Ancak dinozorların durumu, bu ihtimali yok sayamayacağımızı söylüyor.



Nasa bu yüzden asteroidleri yolundan saptıracak bir teknolojiyle yakından ilgileniyor. Nasa'nın son projesi Double Asteroid Redirection Test (kısaca DART), konsept aşamasından "ön tasarım" aşamasına ulaştı. DART, buzdolabı boyutlarında bir uzay aracı ve onu gelişten mühendislerin "kinetik darbe tekniği" adını verdiği bir özelliğe sahip. Araç, asteroidin yan tarafına çarparak onun hedefini saptırmayı amaçlıyor.



Küçük bir uzay aracının devasa bir taş parçasını pek etkilemeyeceği konusunda haklı olabilirsiniz. Ancak asteroidi yeterince erken görürseniz, yönünde yapacağınız çok küçük bir değişiklik bile dünyayı sıyırıp geçmesini sağlayabilir.



Nasa, DART'ı 2024'te küçük, tehdit içermeyen bir asteroidde deneyecek. 65803 Didymos olarak bilinen hedef, 2003'ten bu yana araştırılıyor. Araç bu asteroide yaklaşacak ve otomatik hedefleme sistemiyle asteroide hedeflenecek. Ardından kurşundan dokuz kat yüksek bir hızda gövdesini asteroide çarpacak. Nasa, asteroidin içeriğini ve hangi maddelerden oluştuğunu çok iyi bilmediği için, böyle bir test yapmaya ihtiyaç duyduğunu söylüyor.



Dart Moon CollisionThis animation shows how NASA's Double Asteroid Redirection Test (DART) would target and strike the smaller (left) element of the binary asteroid Didymos to demonstrate how a kinetic impact could potentially redirect an asteroid as part of the agency's planetary defense program. Credits: NASA/JHUAPL