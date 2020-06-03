NASA Açıkladı: Dünya'ya Yaklaşan Gök Taşı Var ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) yaptığı açıklamada gezegenimize yaklaşmakta olan ve potansiyel olarak tehlikeli olarak kabul edilen bir gök taşının varlığını açıkladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) yaptığı açıklamada gezegenimize yaklaşmakta olan ve potansiyel olarak tehlikeli olarak kabul edilen bir gök taşının varlığını açıkladı. Dünya'ya yaklaşan gök taşı hakkında bazı detayları kamuoyu ile paylaşan NASA, merak edilen bazı konulara değindi.

Dünya'ya Yaklaşan Gök Taşı Tehlikeli mi?

Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz asılsız haberlerin ardından gerçek bir gök taşı riski ile karşı karşıya olabiliriz. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre 250 - 570 metre büyüklüğünde olan bir gök taşı, gezegenimize doğru yaklaşmakta. Kurum tarafından 163348 olarak kodlanan gök taşının gezegenimizin oldukça yakınından geçmesi bekleniyor.

Söz konusu gök taşının 6 Haziran tarihinde gezeginimiz ile en yakın konuma gelmesi bekleniyor. Yaklaşık 11.1 km/ sn hıza sahip olan gök taşının gezegenimizle çarpışma riskinin düşük olduğu belirtilse de, oldukça yakından geçiyor olması kısa süreli bir panik havası yaratmış gibi gözüküyor.

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