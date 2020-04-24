NASA, 37 günde ucuz, seri üretimi kolay yüksek basınçlı solunum cihazı üretti
NASA, 37 günde ucuz, seri üretimi kolay yüksek basınçlı solunum cihazı üretti. Söz konusu cihazın fiyatı piyasada bulunan benzer ürünlerin 5'te biri fiyatında (yaklaşık 3000 dolar) olacak.
24.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:05
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) mühendisleri, koronavirüs salgını sonrası ülkedeki hastanelerde artan ihtiyaç nedeniyle tasarımına başladığı yüksek basınçlı solunum cihazını 37 gün içerisinde tamamladı.
NASA'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan Jet Propulsiyon Laboratuvarı'nda (JPL) üretilen ve VITAL adı verilen solunum cihazının, piyasadaki benzer makinelerin yaklaşık 5'te bir fiyatına üretilebileceği kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com