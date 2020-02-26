NASA 2024 yılında aya tekrar gitmenin ek maliyetini açıkladı: 35 milyar dolar
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NASA 2024 yılında aya tekrar gitmenin ek maliyetini açıkladı: 35 milyar dolar

NASA yörüngeden Ay yüzeyine insanlı araçla inmek için gerekli sistemleri geliştirmek için önümüzdeki dört yılda halihazırdaki bütçesine ek olarak 35 milyar dolara ihtiyaç olduğunu duyurdu.

26.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:16
NASA 2024 yılında aya tekrar gitmenin ek maliyetini açıkladı: 35 milyar dolar

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı , 2024 yılında Aya tekrar astronot göndermek için başlatılan Artemis Programı'nın maliyetini açıkladı.


Ajans yörüngeden Ay yüzeyine insanlı araçlarla inmek için gerekli sistemleri geliştirmek için önümüzdeki dört yılda halihazırdaki bütçesine ek olarak 35 milyar dolara ihtiyaç olduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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