NASA, 10 bin katrilyon dolar değerindeki asteroidin üzerinde çalışma yaptı
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NASA, 10 bin katrilyon dolar değerindeki asteroidin üzerinde çalışma yaptı

31.10.2020 23:34 | Son Güncelleme: 31.10.2020 23:38
NASA, 10 bin katrilyon dolar değerindeki asteroidin üzerinde çalışma yaptı

NASA, Mars ve Jüpiter arasında bulunan 'Asteroid 16 Psyche' olarak bilinen, demir ve nikelden oluştuğu düşünülen asteroidin üzerinde çalışma gerçekleştirdi.

NASA, Mars ve Jüpiter arasında bulunan 'Asteroid 16 Psyche' olarak bilinen, demir ve nikelden oluştuğu düşünülen asteroidin üzerinde çalışma gerçekleştirdi. NASA'nın 2022 yılında, asteroidi daha yakından incelemek için insansız uzay aracı göndereceği ifade edildi.

NASA, Mars ve Jüpiter arasında bulunan Asteroid 16 Psyche üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Uzmanlar, asteroidi Hubble Teleskopu ile inceledi. Çapı yaklaşık 225 kilometreden oluşan asteroidin, demir ve nikelden oluştuğu ifade ediliyor. Güneş Sistemi'ndeki asteroid kuşağında yer alan en büyük nesnelerden bir tanesi olarak görülen bu asteroidin değerinin ise 10 bin katrilyon dolar olduğu belirtildi. 2022 yılında asteroide insansız bir uzay aracı göndererek daha yakından inceleme yapılmasının NASA'nın planları arasında olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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