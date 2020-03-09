Narvenli kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı
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Dünya Kadınlar Günü, Termal, Emekçi, Güncel

Narvenli kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı

Narven A.Ş. bünyesinde çalışan tüm kadın çalışanlar için Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

09.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:22
Narvenli kadınlar, Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı

Narven A.Ş. bünyesinde çalışan tüm kadın çalışanlar için Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.


Narven Termal Kasaba Açık Büfe Restoran'da düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamasında kadın çalışanlara karanfil verildi. Kadınlar Gününde hatırlanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren çalışanlar, düzenlenen etkinlik ve çiçek için Narven A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler. Kendileri için hazırlanan ikramlıkların tadına da bakan kadın çalışanlar etkinlik sonrası hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. - BOLU

Kaynak: İHA

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