Narven Termal Kasaba, sonbaharın renklerine büründü
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Narven Termal Kasaba, sonbaharın renklerine büründü

21.11.2020 12:17 | Son Güncelleme: 21.11.2020 12:21
Narven Termal Kasaba, sonbaharın renklerine büründü

Bolu'da, sonbaharın en güzel tonlarının yansıdığı doğayla iç içe bir tatil geçirmek isteyen tatilciler için Narven Termal Kasaba'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bolu'da, sonbaharın en güzel tonlarının yansıdığı doğayla iç içe bir tatil geçirmek isteyen tatilciler için Narven Termal Kasaba'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bolu'nun ve ülkemizin en önemli turizm tesisleri arasında yer alan Narven Termal Kasaba'da, sonbaharın en güzel tonları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tesis içerisinde özellikle göllerin etrafında bulunan farklı tür ve renkteki ağaçların yapraklarının sararması ve dökülmesiyle fotoğraf tutkunları için eşsiz güzellikler ortaya çıktı.

Şehrin gürültü ve kalabalığından uzaklaşarak sonbaharın en güzel tonları arasında doğayla iç içe bir tatil geçirmek isteyen tatilciler, Narven'in eşsiz doğası içerisinde sonbaharın keyfini çıkartırken, eksiksiz bir şifa tatiliyle kendilerini daha zinde hissediyorlar. - BOLU

Narven Termal Kasaba, sonbaharın renklerine büründü
Narven Termal Kasaba, sonbaharın renklerine büründü
Narven Termal Kasaba, sonbaharın renklerine büründü
Narven Termal Kasaba, sonbaharın renklerine büründü
Narven Termal Kasaba, sonbaharın renklerine büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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