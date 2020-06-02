Narven, müşterilerine kapılarını açtı
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Narven, müşterilerine kapılarını açtı

Bolu'da, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren Narven Termal Kasaba, 1 Haziran itibariyle misafirlerine yeniden hizmet vermeye başladığını açıkladı.

Narven, müşterilerine kapılarını açtı
02.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:44

Bolu'da, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren Narven Termal Kasaba, 1 Haziran itibariyle misafirlerine yeniden hizmet vermeye başladığını açıkladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği Bolu'da, sağlık turizmi alanında hizmet veren Narven Termal Kasaba'nın faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Tehlikeli virüsün ülkedeki etkisinin kırılması ve yayılma hızının düşüşe geçmesi ile birlikte normalleşme planları bir bir devreye sokulmaya başladı. Haziran ayı normalleşme planı kapsamında alınan karar sonrası turizm tesislerinin de belirlenen kurallara göre açılacağı bildirildi.

"Tesisimiz hizmetlerine kurallar çerçevesinde tekrar başlayabilecek"

Buna göre Narven Termal Kasaba da bir açıklama yaparak misafirlerine yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu. Konuyla ilgili Narven'den yapılan açıklamada, "Bolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereği 14. dönem itibariyle konaklama ve misafir kabulü hizmetleri durdurulan tesisimiz; 31 Mayıs 2020 Pazar günü gerçekleştirilen Bolu İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan ve tarafımıza tebliğ edilen karar gereği 01 Haziran 2020 Pazartesi Günü itibariyle konaklama ve misafir kabulü hizmetlerine alınması gereken tedbirler, önlemler ve uyulması gereken kurallar çerçevesinde tekrar başlayabilecektir" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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