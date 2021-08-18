Son dakika haberi... Erzurum'da yapımına devam edilen Şehitler Barajı 47 bin 60 dekar araziye can suyu olacak
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Son dakika haberi... Erzurum'da yapımına devam edilen Şehitler Barajı 47 bin 60 dekar araziye can suyu olacak

Son dakika haberi... Erzurum'da yapımına devam edilen Şehitler Barajı 47 bin 60 dekar araziye can suyu olacak
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Erzurum'un Narman ilçesinde yapımı sürdürülen Şehitler Barajı'nın tamamlanmasıyla 47 bin 60 dekar zirai arazinin sulanacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Erzurum'un Narman ilçesinde yapımı sürdürülen Şehitler Barajı'nın tamamlanmasıyla 47 bin 60 dekar zirai arazinin sulanacağı belirtildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentteki toprakların suyla buluşturulması, içme ve kullanma suyu temin edilmesi, derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Son dönemde hazırlanan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, DSİ olarak modern sulama projelerinin geliştirilerek uygulamaya konulduğu aktarıldı.

Açıklamada, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışı, üretim deseninin çeşitlenmesiyle çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış olduğu belirtilerek, bu durumun kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet etmenin yanı sıra göçü de önlediğine işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da kentte yapımı süren Şehitler Barajı'nda çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaşarak, şunları aktardı:

"Barajın tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 47 bin 60 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Söz konusu barajda relokasyon yolu ve derivasyon imalatları tamamlandı, dolusavak kazıları ile gövde sıyırma kazıları ise devam ediyor. Temelden yüksekliği 76,9 metre ve su depolama kapasitesi 12,06 milyon metreküp olan Narman Şehitler Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 28 milyon 236 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Son dakika haberi... Erzurum'da yapımına devam edilen Şehitler Barajı 47 bin 60 dekar araziye can suyu olacak
Son dakika haberi... Erzurum'da yapımına devam edilen Şehitler Barajı 47 bin 60 dekar araziye can suyu olacak
Son dakika haberi... Erzurum'da yapımına devam edilen Şehitler Barajı 47 bin 60 dekar araziye can suyu olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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