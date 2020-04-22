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Narlıdereli çocuklar, İstiklal Marşı'nı evlerinde enstrümanlarıyla seslendirdi - İZMİR

Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için, İstiklal Marşı'nı evlerinde enstrümanlarıyla seslendirdi.

22.04.2020 20:09 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:09
Narlıdereli çocuklar, İstiklal Marşı'nı evlerinde enstrümanlarıyla seslendirdi - İZMİR

Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için, İstiklal Marşı'nı evlerinde enstrümanlarıyla seslendirdi.

Orkestra üyelerinin çektikleri klip, sosyal medyada yayımlandı.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yaptığı açıklamada, klibi izlerken çok duygulandığını belirterek şunları kaydetti:

"Çocuk Senfoni Orkestrası, salgın olmasaydı 23 Nisan'da meydanımızda konser verecekti. Bunu gerçekleştiremedik ama içimizdeki bayram coşkusuna da hiçbir engel tanımadık. Minik sanatçılarımız, kendi imkanları ile çaldıkları İstiklal Marşı'mızı, tüm İzmirliler ile paylaştı ve beğeni topladı."

Kaynak: AA

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