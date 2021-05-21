Narlıdere'de ücretsiz internet!
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Narlıdere'de ücretsiz internet!

Narlıdere'de ücretsiz internet!
Bültenler - Haberler | Güncel

Narlıdere'de yaşayan vatandaşların internet hizmetinden ücretsiz ve daha kolay yararlanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ortak çalışma yürüten Narlıdere Belediyesi, Atatürk ve İkinci İnönü mahallelerine yerleştirilen vericilerle, iki mahalleye ücretsiz WiFi hizmeti vermeye başladı.

Başkan Ali Engin "İnsan odaklı çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyemize ve Bilgi İşlem Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

2 MAHALLEYE DAHA ÜCRETSİZ İNTERNET

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Narlıdere Belediyesi işbirliği ile Narlıdere'nin farklı mahallelerinde devam eden ücretsiz WİFİ hizmetine iki mahalle daha eklendi. Daha önce Aytaç Sefioğlu Parkı ve Bakü Parkı'na yerleştirilen ücretsiz internet vericileri, bu kez Atatürk ve İkinci İnönü mahallerine kondu. Ağırlıklı olarak gençlerin kullanımına sunulan ücretsiz internet hizmeti, mahalle halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.

"YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "İzmir Büyükşehir Belediyemize ve Bilgi İşlem Müdürlüğü çalışanlarımıza, insan odaklı bu proje için teşekkür ediyorum. Bilgi çağında, vatandaşlarımızın internete daha kolay ve ücretsiz ulaşması için çalışmalarımız sürecek" dedi.

Kaynak: Bültenler

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