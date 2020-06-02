Narlıdere'de 'online' yelken eğitimleri başlıyor! Narlıdere Belediyesi ve İzmir Türk Koleji Yelken ve Spor Kulübü ilçede bulunan çocuklara yelken eğitimi vermek için işbirliği yaptı.

İlk etapta 'teorik' olarak online gerçekleşecek olan eğitimleri 6-7 ve 13-14 Haziran tarihlerinde, 7-12 yaş grubu arasına -ücretsiz- verilecek. Başkan Ali Engin "Teorik eğitimlerin ardından pratik kurslar da vereceğiz" dedi.

TEORİK EĞİTİMLER BAŞLIYOR

Her yaşta ve her branşta sporu destekleyen Narlıdere Belediyesi, ilçedeki çocuklara yelken ve denizcilik eğitimi vermek için İzmir Türk Koleji Yelken ve Spor Kulübü ile işbirliği yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle ilk etapta 'online' yapılacak olan eğitimler 6-7 ve 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. 7-12 yaş grubuna yönelik teorik eğitimlerde; rüzgarın oluşumu, rüzgar yönleri, dümen kontrolü, teknik terimler ve manevra teknikleri anlatılacak. Kısıtlamaların kalkmasının ardından, Narlıdere Belediyesi tarafından sınırlı kontenjan ile belirlenecek kız çocuklarına ücretsiz pratik yelken eğitimleri de verilecek. Online eğitimler için ayrıntılı bilgi, 2381526 numaralı telefondan alınabilecek.

TÜM ÇOCUKLARIMIZI BEKLİYORUZ

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Narlıdere için deniz ve yelkencilik son derece önemli. Türk Koleji'nin Yelken ve Spor Kulübü ile yaptığımız protokol gereği eğitimlerimize önce online olarak başlıyoruz, sonrasında pratik çalışmalara geçeceğiz. İlgi duyan tüm çocuklarımızın katılmasını umuyoruz" dedi.

PRATİK EĞİTİMLERİMİZİ DE YAPACAĞIZ

İTK Genel Müdürü Yiğit Tatış ise "Çocuklarımıza denizi ve yelkeni sevdirmek adına yürüttüğümüz çalışmalara, bu süreçte online teori eğitimleri ile başladık. Narlıdere Belediyesi'nin destekleriyle daha fazla çocuğumuza eğitim vermek istiyoruz. Salgın kısıtlamalarının bitmesi ile pratik eğitimlerle de denize açılacağız. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler