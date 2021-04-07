Narlıdere'de Kişisel Veriler koruma altında!

Kişisel verilerin korunması konusunda yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Narlıdere Belediyesi, belediye bürokratlarına ve çalışanlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında farkındalık ve temel eğitim semineri verdi.

Kişisel bilgilerin önemi ve yasal sorumluluklar anlatıldı.

DETAYLI BİLGİLENDİRME

Bilgi güvenliği ve verilerin korunması konusunda çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, belediye bürokratlarına ve çalışanlara KVKK eğitimi verdi. Bu kapsamda belediyenin teknolojik altyapısı güçlendirilirken bir yandan da personel, konu hakkında detaylı bilgi sahibi oldu. Teknoloji çağında, vatandaşların bilgilerinin güvenliğinin önemine değinildi. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların geliştirilerek sürdürüleceği belirtildi.

"BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Narlıdere Belediyesi olarak hassas verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve iş sürekliliği için sürdürülebilir bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Bu açıdan ele aldığımızda kişisel verilerin korunması birçok açıdan çok büyük öneme sahip. Çalışmalarımız sürecek" dedi.

Kaynak: Bültenler