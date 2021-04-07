Narlıdere'de Kişisel Veriler koruma altında!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Narlıdere'de Kişisel Veriler koruma altında!

Bültenler - Haberler | Güncel
Narlıdere'de Kişisel Veriler koruma altında!

Kişisel verilerin korunması konusunda yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Narlıdere Belediyesi, belediye bürokratlarına ve çalışanlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında farkındalık ve temel eğitim semineri verdi.

Kişisel bilgilerin önemi ve yasal sorumluluklar anlatıldı.

DETAYLI BİLGİLENDİRME

Bilgi güvenliği ve verilerin korunması konusunda çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, belediye bürokratlarına ve çalışanlara KVKK eğitimi verdi. Bu kapsamda belediyenin teknolojik altyapısı güçlendirilirken bir yandan da personel, konu hakkında detaylı bilgi sahibi oldu. Teknoloji çağında, vatandaşların bilgilerinin güvenliğinin önemine değinildi. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların geliştirilerek sürdürüleceği belirtildi.

"BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Narlıdere Belediyesi olarak hassas verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve iş sürekliliği için sürdürülebilir bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Bu açıdan ele aldığımızda kişisel verilerin korunması birçok açıdan çok büyük öneme sahip. Çalışmalarımız sürecek" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Hulusi Akar Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Acun Ilıcalı Semiramis Pekkan
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Hakan Kutlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Narlıdere'de Kişisel Veriler koruma altında! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 11:53:48. #1.14#
title