Narlıdere'de gezici bando eşliğinde 19 Mayıs kutlaması İzmir'in Narlıdere ilçesinde Belediye Bandosu, sokakları gezerek çaldığı marşlarla vatandaşların bayramını kutladı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde Belediye Bandosu, sokakları gezerek çaldığı marşlarla vatandaşların bayramını kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Narlıdere Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında belediye bandosu, mahalleleri tek tek gezerek çaldığı marşlarla balkonlarına çıkan vatandaşı selamladı.

Belediye Başkanı Ali Engin'in de de katıldığı kutlama programında Türk bayraklarıyla donatılan apartmanlardaki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Öte yandan kutlama programı kapsamında belediye tarafından bu yıl ilk kez 19 Mayıs Apartman Festivali düzenlendi.

Bir hafta süren festival kapsamında bazı apartmanlarda spor etkinlikleri düzenlendi, bazı apartman sakinleri ise hep birlikte İzmir Marşı söyledi.

Atatürk Mahallesi sakinleri ise akşam saatlerinde evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek, festivale renk kattı.

Belediye Başkanı Ali Engin, 19 Mayıs coşkusunu tüm ilçeye yaydıklarını belirterek "19 Mayıs'ın 102. yıldönümünü yine eskisi gibi meydanlarda halkımızla kutlamak istiyoruz. Seneye halkımızın unutamayacağı bir kutlama programı hazırlamak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA