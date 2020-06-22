Narlıdere'de arama kurtarma çalışmalarına ara verildi
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Narlıdere'de arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

BURSA'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kayıp 17 yaşındaki Derya'nın bulunması için sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında 20 saat geride kaldı.

Narlıdere'de arama kurtarma çalışmalarına ara verildi
22.06.2020 22:21 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:25

BURSA'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kayıp 17 yaşındaki Derya'nın bulunması için sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında 20 saat geride kaldı. Havanın kararması ve dere kenarındaki balçık halindeki toprağın kaygan olması nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına yarın sabaha kadar ara verildi.   

Bursa'da dün yağan sağanak yağış özellikle Kestel ve Orhangazi ilçelerinde taşkınlara neden oldu. Kestel'de sel sularına kapılan 5 kişi yaşamını yitirirken, kayıp olan Derya'nın bulunması için sürdürülen çalışmalarda 20 saat geride kaldı. Taşkın nedeniyle kısa sürede bölgeye sevk edilen  çok sayıda ekip, gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Saat 19.30 itibari ile havanın kararması ve dere yatağının balçık halindeki toprakla kaplı olması nedeniyle Derya'yı arama-kurtarma çalışmalarına yarın sabah başlanılmak üzere ara verildi.

Arama- kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren ANDA ekibi İl Sorumlusu Varol Biçer, "Çalışmalarımız hala devam ediyor. Şartlar zor, arazi sıkıntılı. Ara veriyoruz. Sabah erken saatlerde tekrar başlayacağız" dedi. Dün geceden itibaren çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Varol Biçer, şunları söyledi:

"Selin yaşandığı gün AFAD'ın bize verdiği görevle Bursa ekibimiz olay yerine ulaştı. Gelir gelmez bir cansız bedene ulaştık. Gece saatlerinde çalışmalara kendi can güvenliğimiz için ara verdik. Sabahın ilk ışıklarında bölgeye intikal ettik. Akşam saat 19.30'a kadar süren çalışmalarda 3 cansız bedene daha ulaştık. Bu saate kadar da hala devam ediyoruz. Fakat şartların çok zor olmasından dolayı, dereye inen yolun çok kaygan olması nedeniyle çalışmalara bu saat itibariyle ara vermek durumunda kaldık. Yarın sabah erkenden tekrar devam edeceğiz."


Kaynak: DHA

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