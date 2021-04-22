Narlıdere'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Narlıdere'de de coşku ile kutlandı. Onlarca çocuğa, içinde Atatürk posteri, Türk Bayrağı, boya malzemeleri olan 23 Nisan paketleri hediye edildi.

Sokaklardaki çocuklara oyuncaklar dağıtıldı, yüz boyama yapıldı. Başkan Ali Engin "Pandemi nedeniyle coşku ile kutlayamadığımız 23 Nisan'da, çocuklarımızı mutlu etmenin sevincini yaşıyoruz" dedi.

ÇOCUKLARA POSTER VE BAYRAK DAĞITILDI

Narlıdere Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce çocuğa hediye dağıttı. Asım Bezirci Parkı içindeki Engelli Danışma Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklara, içinde Atatürk posterleri, Türk Bayrakları ve boya malzemeleri olan paketler hediye edildi. İsteyen çocuklar için yüz boyama yapıldı.

HEDİYE DAĞITILDI

Narlıdere Belediyesi Nar Çiçekleri Anaokulu öğretmenleri de İkinci İnönüve Atatürk mahallelerinde bayramı evlerinde geçirecek olan 80 çocuğa oyuncak dağıtımı yaptı. Pandemi kuralları nedeniyle, bayramı meydanlarda kutlayamayacak olan çocuklar, verilen hediyelerle mutlu oldu.

"ÇOCUKLARIMIZI UNUTMADIK"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu yıl da pandeminin gölgesinde geçiriyoruz. Yine de içimizdeki bayram ve bağımsızlık duygularımızı yaşatmak adına çocuklarımızı unutmadık. Hediyelerle onları sevindirdik. Bu yıl da coşkumuzu balkonlarda yaşayacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler