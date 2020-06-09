Narlıdere çiçek açtı! Yaz aylarının gelmesi ve Koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin başlamasıyla kenti, mevsime uygun bitkilerle donatan Narlıdere Belediyesi, 60 bin çiçeği toprakla buluşturdu.

Başkan Ali Engin "Kooperatiflerden satın aldığımız çiçeklerle hem ilçemizi süslüyor hem de üreticilerimize destek oluyoruz" dedi.

60 BİN ÇİÇEK EKİLDİ

Yaz aylarının gelişiyle birlikte kenti mevsime uygun bitkilerle süsleyen Narlıdere Belediyesi, üretici kooperatiflerden 60 bin adet çiçek alımı yaptı. Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden alınan sardunya, petunya, pervane, begonya, kadife, vapur dumanı ve ateş çiçekleri, ilçenin farklı noktalarında kaldırım, park ve kavşaklara ekildi. Sokaklara canlılık ve güzellik getiren renk cümbüşü, vatandaşların da büyük beğenisini kazandı.

"HEDEF DAHA YEŞİL NARLIDERE"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Kooperatiflerden satın aldığımız çiçeklerle hem kentimizi süslüyor hem de üreticilerimize destek oluyoruz. Koronavirüs sürecinde normalleşme dönemine girdiğimiz bu günlerde, yaşadığımız çevreyi yeşille, bitkiyle, çiçekle güzelleştirmenin, insanları mutlu ettiğine inanıyorum. Daha yeşil ve çiçek gibi bir kent yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler