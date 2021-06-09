Narlıdere Belediyesinde grev krizi
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Narlıdere Belediyesinde grev krizi

Narlıdere Belediyesinde grev krizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Belediye İş Sendikası, Narlıdere Belediyesine bağlı Nar-Bel Şirketinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle grev kararı aldı.

Belediye İş Sendikası, Narlıdere Belediyesine bağlı Nar-Bel Şirketinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle grev kararı aldı.

Narlıdere Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma çıkmadı. Belediye-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Metin Şanlı, belediye binası önünde yaptığı açıklamada Nar-Bel Şirketi ile yürüttükleri toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürecinde taleplerinin karşılanmadığını ifade ederek, grev kararı aldıklarını açıkladı. İşçilerin 11 Haziran'da greve çıkacağını söyleyen Şanlı, "İşçi arkadaşlarımız hak ettiği ücreti istiyorlar. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımız var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücret 3 bin 100 lira olacak demedi mi? Bugün Nar-Bel'de çalışan 290 arkadaşımızın 175'i hala 2 bin 825 lira asgari ücret alıyor. Neden sözünüzde durmuyorsunuz? Bu yanlışlığa, bu uzlaşmaz tavra son verin" şeklinde konuştu. - İZMİR

Narlıdere Belediyesinde grev krizi
Narlıdere Belediyesinde grev krizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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