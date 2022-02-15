Narlıdere Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 7 ayrı nikaha ev sahipliği yaptı

Gelin ve damatların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Düzenlenen nikah törenlerinde Emine Palta-Okan Akçe,Elif Dağdal- Emrah Tanyer, Şefika Duman-Murat Bakır, Nozıma Kadirova-Faik Türkkan, Figen Teker Serdar Çelik, Aslı Ekim-Selahattin Taştan, Arzu Kaçaner-Abdullah Gezer çiftleri dünyaevine girdi.Çiçeği burnunda çiftlere, Aile Cüzdanı'nı Narlıdere Belediyesi Evlendirme Memuru Hadiye Şipal Önkür teslim etti.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, dünyaevine giren çiftler için mesaj yayımladı. Başkan Engin, "Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evlilikleri boyunca, hep ilk günkü heyecan ile birbirlerine sevgiyle, anlayışla ve hoşgörüyle bakmalarını diliyorum" dedi.

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