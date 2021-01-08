Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısının müteahhidi darbettiği iddiası
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Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısının müteahhidi darbettiği iddiası

08.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:23
Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısının müteahhidi darbettiği iddiası

İzmir'de bir müteahhit, Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay'dan, makam odasında kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

İzmir'de bir müteahhit, Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay'dan, makam odasında kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Narlıdere Şehit Ayhan Tanrıverdi Polis Merkezine başvuran müteahhit Hasan Ekin, inşaatıyla ilgili bir konunun takibi için Narlıdere Belediyesine gittiğini, makam odasında görüştüğü başkan yardımcısı İsmail Ay tarafından çıkan tartışma sonrası darbedildiğini ileri sürdü.

Ay'dan şikayetçi olduğunu belirten Ekin, konuya ilişkin darp raporu aldığını da kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Ay'ın ifadesine başvurdu.

Öte yandan, Narlıdere Belediyesinden yapılan açıklamada, CİMER'e yapılan şikayetler üzerine, Sahilevleri'nde istinat duvarı yapan Hasan Ekin'e İmar Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle para cezası verildiği belirtildi.

Belediyeye gelen Ekin'in para cezasına sözlü itiraz ettiği vurgulanan açıklamada, bu kişinin, bir personel ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay'a sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, Hasan Ekin hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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