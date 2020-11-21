Narlıdere AK Parti İlçe Başkanlığına, Metin Yıldırım seçildi
21.11.2020 17:05 | Son Güncelleme: 21.11.2020 17:08
AK Parti Narlıdere 7. Olağan Kongresinde tek listeyle yapılan seçimde Metin Yıldırım, ilçe başkanlığı görevine getirildi.
AK Parti Narlıdere 7. Olağan Kongresinde tek listeyle yapılan seçimde Metin Yıldırım, ilçe başkanlığı görevine getirildi.
Kongre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak Narlıdere'deki bir düğün salonunda gerçekleştirildi.
Kongreye Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, İzmir İl Başkan Yardımcısı Nail Kocabaş ile delegeler katıldı.
Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Metin Yıldırım, 79 delegenin de oyunu alarak ilçe başkanlığına seçildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı