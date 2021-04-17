NARLI GÖL, GÜZELLİĞİYLE FOTOĞRAF TUTKUNLARINI KENDSİNE ÇEKİYOR
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NARLI GÖL, GÜZELLİĞİYLE FOTOĞRAF TUTKUNLARINI KENDSİNE ÇEKİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAPADOKYA bölgesinde yer alan krater özelliğe sahip Narlı Göl, güzelliğiyle ziyaretçileri büyülüyor.

KAPADOKYA bölgesinde yer alan krater özelliğe sahip Narlı Göl, güzelliğiyle ziyaretçileri büyülüyor. Göle, gezmeye gelen binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiler gölün doğa harikası manzarasıyla fotoğraf çektiriyor. Göl, son dönemlerde amatör fotoğrafçılardan da ilgi görüyor.

Peribacalarıyla ünlü Kapadokya, Aksaray'da başlayıp Nevşehir'e kadar uzanıyor. Bu bölge içerisinde Aksaray'da bulunan Narlı Göl, krater özelliğiyle Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Narlı Göl, kalsiyum ve sodyum açısından çok zengin olduğu için çeşitli hastalıklara iyi geldiği biliniyor. Narlı Göl, su seviyesinin azaldığı dönemlerde 'kalp' şeklindeki görünümüyle de dikkat çekiyor. Bozkırın ortasında doğa harikası göl, son yıllarda tabiat tutkunu yerli ve yabancı turistlerce ilgi görüyor. Göle, gezmeye gelen binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiler gölün doğa harikası manzarasıyla fotoğraf çektiriyor. Göl, son dönemlerde amatör fotoğrafçılardan da ilgi görüyor.

Gölü izlemeye gelen Murat Baldır, 'Doğa harikası bir yer ve çok güzel bir manzarası var. Burada çok güzel fotoğraf kareleri çıkıyor. Aksaray'da az bilinmesine rağmen, herkesin görmesini istediğim bir yer. Özellikle kış fotoğrafları çok güzel çıkıyor.' dedi.

Ziyaretçilere minibüste mobil çay ve kahve hizmeti veren Emine Koçak da, 'Eşimle beraber burada mobil minibüsümüzde hizmet veriyoruz. Son günlerde yabancı turistlerin ilgisi yoğunlaştı. Pandemi nedeniyle yerli misafirlerimiz az geliyor. Bu gölün en büyük özelliği krater ve volkanik bir patlama sonucu oluşmuş olması. Gölün derinliği 18 metre ve etrafının çapı ise 3,5 kilometre yukarılarda ise mağaralar ile mezarlık var. Buraya çay kahve molası veriyorlar. Daha sonra ziyaretçiler foto çektirip Ihlara Vadisi'ne gidiyorlar." dedi.

NARLI GÖL, GÜZELLİĞİYLE FOTOĞRAF TUTKUNLARINI KENDSİNE ÇEKİYOR
NARLI GÖL, GÜZELLİĞİYLE FOTOĞRAF TUTKUNLARINI KENDSİNE ÇEKİYOR
NARLI GÖL, GÜZELLİĞİYLE FOTOĞRAF TUTKUNLARINI KENDSİNE ÇEKİYOR
NARLI GÖL, GÜZELLİĞİYLE FOTOĞRAF TUTKUNLARINI KENDSİNE ÇEKİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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