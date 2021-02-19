Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun sevgilisi psikiyatri kliniğine yatırıldı

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Uludağ'da ormanlık alanda vücuduna narkoz ve potasyum enjekte ederek ölüm uykusuna dalan asistan doktorun intiharı ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Mustafa Yalçın'ın görev yaptığı kalp damar cerrahi kliniği çalışanları ifadeye çağrılırken, 6 sayfalık mektup bıraktığı sevgilisi psikiyatri kliniğine yatırıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın, geçtiğimiz salı sabah 11: 00'de girmesi gereken ameliyata gitmeyince arkadaşları tarafından merak edildi. Evden sabah saat 08:00'de otomobili ile ayrılan doktordan bir daha haber alınamayınca yakınları ve mesai arkadaşları durumu polis ile jandarma ekiplerine bildirdi.

DAMAR YOLU AÇIP İNTİHAR ETMİŞ

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, aracın Uludağ yoluna doğru gittiğini tespit etti. Bölgede yapılan arama çalışmasında, Yalçın'ın otomobili, Uludağ yolunun 11'inci kilometresinde terk edilmiş olarak bulundu. Otomobilin bulunduğu alan çevresine yoğunlaşan ekipler Yalçın'ın cansız bedenini, aracına 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu. Yaklaşık yarım metre karın altında bulunan Yalçın'ın, potasyum ve çeşitli anestezide kullanılan ilaçlardan karışım yaptığı serumu damar yoluna bağlayıp, intihar ettiği tespit edildi. Yalçın'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Yalçın'ın cenazesi memleketi Hatay'da toprağa verildi.

6 SAYFALIK MEKTUP BIRAKMIŞ

Mustafa Yalçın'ın yol kenarında park edip bıraktığı otomobilinde yapılan incelemede Yalçın tarafından yazıldığı tahmin edilen 6 sayfalık mektup buldu. Daha önceden bilgisayarda yazılıp 6 sayfa halinde çıktıları alınan notlarda, Yalçın'ın ilk kez Bursa'ya geldiğinde çok beğendiği Uludağ'da kamp yaptığı yerden bahsettiği, kız arkadaşına da ölümünün kendisiyle hiç bir ilgisinin bulunmadığını içinde bulunduğu duruma daha fazla katlanamadığı için bu yolu seçtiğini, intihar ederken neden böyle bir yol seçtiğini de anlattığı öğrenildi.

MESAİ ARKADAŞLARI İFADEYE ÇAĞIRILDI

Mustafa Yalçın'ın intiharı ve altında yatan sebebi araştıran Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Yalçın'ın görev yaptığı klinik çalışanları savcılığa çağırılarak ifadelerine başvuruldu. Asistan hekimlere mobbig uygulandığı iddiaları üzerine de harekete geçen savcılık çalışanların tek tek ifadelerine başvurdu.

SEVGİLİSİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILDI

Öte yandan Mustafa Yalçın'ın aynı klinikte görev yapan kız arkadaşının da yaşanan olayın ardından psikiyatri kliniğinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Mustafa Yalçın'ın intiharının ardından açıklama yapan Uludağ Üniversitesi Rektörü Dr. Ahmet Saim Kılavuz da "Kurumumuz için gelecek vadeden çalışma arkadaşımız Dr. Mustafa Yalçın'ın kaybı tüm detaylarıyla savcılık tarafından araştırılmaktadır. Üniversite olarak süreci hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN