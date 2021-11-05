"Narkotır" uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek için Adana'da - Haberler
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"Narkotır" uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek için Adana'da

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da narkotik eğitim aracı "Narkotır" ile uyuşturucunun zararları anlatıldı.

KONYA (AA) - Adana'da narkotik eğitim aracı "Narkotır" ile uyuşturucunun zararları anlatıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin uyuşturucu kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Narkotır"ı merkez Seyhan ilçesindeki Gençlik Meydanı'nda konuşlandırıldı.

Narkotik polisleri, uygulamaların yer aldığı dokunmatik ekranlar aracılığıyla uyuşturucu bağımlılığının zararları konusunda bilgi verdi.

Eğitime uyuşturucu suçlarından denetimli serbestlik kararı verilen kişiler de katıldı.

Tırı ziyaret edenler arasındaki emekli Metin Saçar (59), gazetecilere, polislerin uyuşturucuyla mücadele konusunda büyük çaba gösterdiğini belirtti.

Saçar, uyuşturucunun büyük bir toplumsal sorun olduğunu dile getirerek, "Uyuşturucuyla mücadele konusunda böyle bir çalışma yaptıkları için polisimize teşekkür ediyorum. İnşallah uyuşturucunun sonu getirilinceye kadar da mücadele edecekler. Bizler de onlara destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Narkotır uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek için Adana'da

Narkotır uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek için Adana'da

Narkotır uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek için Adana'da

Narkotır uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek için Adana'da

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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