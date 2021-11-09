'Narkotır' Uyuşturucunun Zararlarına Dikkat Çekti - Haberler
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'Narkotır' Uyuşturucunun Zararlarına Dikkat Çekti

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'Narkotır' Uyuşturucunun Zararlarına Dikkat Çekti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Narkotır"ı Şirinevler Meydanı'nda konuşlandırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Narkotır"ı Şirinevler Meydanı'nda konuşlandırıldı.

Narkotik polisleri, uygulamaların yer aldığı dokunmatik ekranlar aracılığıyla uyuşturucu bağımlılığının zararları konusunda ziyaretçilere bilgi verdi.

Narkotır'ı yakından inceleyen vatandaşlar, özellikle gençler üzerinde olumlu etkili oluşturacağını belirterek, emniyet yetkililerine teşekkür ettiler.

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