Narkotimler Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gaziantep’te durdurduğu bir araçta 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gaziantep'te durdurduğu bir araçta 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gaziantep'e Doğu illerinden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Gaziantep Otoban doğu gişelerinde şüpheli araçlar üzerinde yapılan kontrollerde, bir otomobil içerisinde koltuğun altına gizlenmiş şekilde 2 kilogram uyuşturucu metamfetamin ( ateş - buz ) maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP