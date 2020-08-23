Narkotimler mezarlıkta uyuşturucu madde aradı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Narkotimler mezarlıkta uyuşturucu madde aradı

Beyoğlu'nda Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotimler mezarlıkta uyuşturucu madde aradı
23.08.2020 09:16 | Son Güncelleme: 23.08.2020 09:42

Beyoğlu'nda Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin mezar taşlarını didik didik incelediği operasyon anı ise kameralara yansıdı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu'nda bazı adreslerde uyuşturucu madde depolandığı ihbarı aldı. İhbar üzerine Narkotimleri, harekete geçerek Hacı Ahmet ve İstiklal Mahallesine geldi. Ekipler buradaki metruk ve boşaltılmış binalarda bir süre arama yaptı. Şüpheli gördükleri şahısların üstlerini arayan ekipler Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yaptı.

Yıkık binada uyuşturucu madde bulundu

Beyoğlu'nda bir adreste toplanan ekipler araçlarla belirlenen adreslere gitti. Eş zamanlı yapılan operasyona Özel Hareket Polis ekipleri de destek verdi. Operasyonda adreslerde bazı bölümlerde gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mezar taşları kontrol edildi

Narkotimleri daha sonra semtteki Feriköy Mezarlığına girdi. Etrafa dağılarak mezarlığı didik didik eden polis, adeta altını üstüne getirdi. Taşları ve toprak altlarını inceleyen narkotimleri mezarlık içerisinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde izine rastlamadı.

Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekiplerinin kent genelindeki operasyonlarını sürdüreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi Dünya
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu 3. Sayfa
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Magazin
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Ekonomi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Mahalleli gelen kötü kokular üzerine polise haber verdi, komşularının cansız bedeniyle karşılaştı
Mahalleli gelen kötü kokular üzerine polise haber verdi, komşularının cansız bedeniyle karşılaştı
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Renk değiştirip, köpüren dereden su içen köpek zehirlendi
Renk değiştirip, köpüren dereden su içen köpek zehirlendi
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
Değeri milyon dolarla ölçülüyor! İtalyan ressama ait 149 yıllık tablo ele geçirildi
Değeri milyon dolarla ölçülüyor! İtalyan ressama ait 149 yıllık tablo ele geçirildi
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Fatih Dönmez Muharrem İnce Fahrettin Altun
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Sertab Erener
Spor Erol Bulut Eddie Newton Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tır Çocuk Otomobil Futbolcu
Şu an buradasınız: Narkotimler mezarlıkta uyuşturucu madde aradı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 09:45:43. #1.14#
title