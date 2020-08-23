Narkotimler mezarlıkta uyuşturucu madde aradı Beyoğlu'nda Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beyoğlu'nda Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin mezar taşlarını didik didik incelediği operasyon anı ise kameralara yansıdı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu'nda bazı adreslerde uyuşturucu madde depolandığı ihbarı aldı. İhbar üzerine Narkotimleri, harekete geçerek Hacı Ahmet ve İstiklal Mahallesine geldi. Ekipler buradaki metruk ve boşaltılmış binalarda bir süre arama yaptı. Şüpheli gördükleri şahısların üstlerini arayan ekipler Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yaptı.

Yıkık binada uyuşturucu madde bulundu

Beyoğlu'nda bir adreste toplanan ekipler araçlarla belirlenen adreslere gitti. Eş zamanlı yapılan operasyona Özel Hareket Polis ekipleri de destek verdi. Operasyonda adreslerde bazı bölümlerde gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mezar taşları kontrol edildi

Narkotimleri daha sonra semtteki Feriköy Mezarlığına girdi. Etrafa dağılarak mezarlığı didik didik eden polis, adeta altını üstüne getirdi. Taşları ve toprak altlarını inceleyen narkotimleri mezarlık içerisinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde izine rastlamadı.

Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekiplerinin kent genelindeki operasyonlarını sürdüreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA