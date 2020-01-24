Narkotim'in uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor
Haberler » 3. Sayfa » Narkotim'in uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor - Haberler

Narkotim'in uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor

Eskişehir'de, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

24.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:49
Narkotim'in uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor

'de, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli ekiplerince yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 71,88 gram esrar, 0,86 gram gelen toz esrar, 5 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.


Ayrıca polis ekipleri, gözaltına alınan bir şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, diğeri için de uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan işlem yaptı.


Öte yandan uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri