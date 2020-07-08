Narkotim ekipleri zehir tacirlerinin ensesinde Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında; sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında; sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak polisin gerçekleştirdiği operasyonda iki şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda; 58,43 gram metamfetamin, 33,21 gram Afyon sakızı, 6,77 gram eroin, 0,91 gram esrar, 1 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi.

Öte yandan 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA