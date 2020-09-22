Narkotikten uyuşturucu uygulaması Samsun'da narkotik polisi uyuşturucu uygulaması yaptı.

Samsun'da narkotik polisi uyuşturucu uygulaması yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yaptıkları uygulamalarda ve arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 152 şahıs, 27 araç, 9 iş yeri, 5 park ve 5 metruk binayı kontrol etti. Uygulamada, 5 şahıs hakkında pandemi tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı. 1 şahıstan 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 6 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. 471 kapsül sentetik ecza, 1,19 gram esrar maddesi, 9,50 gram metamfetamin maddesi, 4 adet ekstasy hap, 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Toplam 9 kişi gözaltına alındı. 5 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan, 4 kişi hakkında da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı