Narkotikten sokak satıcılarına geçit yok
Narkotikten sokak satıcılarına geçit yok Gerçekleşen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi Polis ekipleri 16 şüpheli hakkında işlem yaptıESKİŞEHİR - Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanmasına...
Narkotikten sokak satıcılarına geçit yok
Gerçekleşen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi
Polis ekipleri 16 şüpheli hakkında işlem yaptı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan planlı operasyonda 16 şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde sokak satıcılarına yönelik başlatılan planlı operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca operasyon anında 1 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 2 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem başlatıldı. Operasyon öncesi de uyuşturucu madde kullanıcısı 9 şahsa yasal işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla yapılan eş zamanlı tüm planlı operasyonda; 17,74 gram metamfetamin, 5,37 gram esrar skunk, 2,51 gram esrar, 3 adet sentetik ecza uyuşturucu maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet kuru sıkı fişek, 35 adet MKE 9 milimetre fişek, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kıyma aparatı olarak kullanılan öğütücü, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şahıs, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayı'na sevk edildi.