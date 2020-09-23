Narkotikten şok uygulama

Samsun'da narkotik polisi tarafından şok uygulama düzenlendi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından şok uygulama düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçe emniyet müdürlükleri, KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla il merkezinde planlı şok uygulama düzenledi. Yapılan uygulamada, 143 şahıs, 27 araç, 7 iş yeri, 4 park ve 3 metruk bina kontrol edildi. 1 şahıs hakkında amaç dışı bıçak taşımaktan idari işlem yapıldı. 3 şahıs hakkında pandemi tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem uygulandı. 304,84 gram esrar maddesi, 350 kapsül sentetik ecza, 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Toplamda 6 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak, 3 şahıs hakkında da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı