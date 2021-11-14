Narkotikten gece baskını 1 gözaltı

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gece saatlerinde düzenledikleri operasyon ile bir şüpheliyi yakaladı.

Narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu 33 yaşındaki K.R isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan K.R 'nin evinde yapılan arama sonucu 200 gram esrar, satışa hazır paketler ve alüminyum folyo ele geçirildi.

Yapılan operasyonda K.R nin uyuşturucu madde sattığı kişiye de uyuşturucu madde kullanmak, satın almak suçundan işlem yapılarak cezai işlem uygulandı. Satıcı K.R gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MUĞLA

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