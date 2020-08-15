Narkotik uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor Eskişehir'de, Narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de, Narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 33,80 gram MDMA maddesi, 1,53 gram esrar ele geçirildi.

Ayrıca polis, 1 şüpheliye Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan, 1 şüpheli şahsa da Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA