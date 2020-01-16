Narkotik uygulamasında yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı
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Narkotik uygulamasında yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

Bolu'da narkotik ekiplerinin şehir merkezinde yaptığı uygulamada yakalanan ve 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:55
Narkotik uygulamasında yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

'da ekiplerinin şehir merkezinde yaptığı uygulamada yakalanan ve 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, metruk bina ve uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği mahalle, sokak ve parklarda uygulama yaptı. Uygulama sırasında şüpheli görülen Oğuzhan Kaçmaz (21) isimli şahıs üzerinde Genel Bilgi Taraması yapan ekipler, şahsın uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, cezaevinden firar suçundan arandığını tespit etti. Hakkında 18 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Kaçmaz, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İHA
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