Narkotik'ten uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

08.10.2019 11:35

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri tarafından, 2 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 12 kişi gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen muhtelif adreslere operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda isimlerinin F.A, A.B.Y, T.B, H.G, M.S, O.K.G, A.A, H.K, S.T, G.K, H.T. ve S.T. olduğu öğrenilen toplam 12 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA