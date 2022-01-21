Narkotik'ten üniversiteli gençler için afiş yarışması

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele amacıyla üniversiteli gençlere yönelik Afiş Yarışması düzenliyor.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele için çalışmalarını her ortamda aralıksız sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, gençlerin bilinçlenmesi ve uyuşturucu ile mücadeleye katkısının sağlanması amacıyla yarışma düzenledi.

Yarışmaya katılmak isteyen üniversite öğrencilerinin eserlerini 1 Mayıs 2022 saat 18.45'e kadar göndermesi gerekiyor. 18 yaş altındaki gençlerin ise katılım formlarında veli/vasi onayı olması şartı bulunuyor.

Katılım ücreti istenmeyen yarışmada birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 5 bin lira para ödülü verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler detaylı bilgilere http://narkoyarisma.com adresinden ulaşabilecek.