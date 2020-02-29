Narkotik suçlular tutuklandı
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Narkotik suçlular tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

29.02.2020 18:27 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:27
Narkotik suçlular tutuklandı

İl ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 28 Şubat 2020 tarihinde yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şüpheliler, polis sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Şahıslar L.B. ve Y.G., uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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