Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığına Yönelik Bilgilendirme Yaptı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığına Yönelik Bilgilendirme Yaptı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığına Yönelik Bilgilendirme Yaptı
Habermetre - Haberler | Toplum

26 Haziran "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde açılan standa uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığına yönelik bilgilendirme yapıldı.

26 Haziran "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde açılan standa uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığına yönelik bilgilendirme yapıldı. Dörtyol Vakfılar İş Merkezi önünde açılan Narkonokta Standında 435 kişiye broşür ve 50 kişiye 'En İyi Narkotik Polisi Anne' logolu maske dağıtılırken, uyuşturucu maddenin zararları konusunda bilgilendirmeler yapılarak, kısa adı UYUMA olan Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması anlatıldı.

Kaynak: Habermetre

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