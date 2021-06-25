Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından Kolombiya ve Panama'daki kokain yakalamalarıyla ilgili açıklama

Narkotik Suçlar Mücadele Daire Başkanlığı, Kolombiya ve Panama'dan Türkiye'ye gönderilmek üzereyken ele geçirilen uyuşturucu maddeleri ile ilgili bir açıklama paylaştı.

Narkotik Suçlar Mücadele Daire Başkanlığı, Kolombiya ve Panama'dan Türkiye'ye gönderilmek üzereyken ele geçirilen uyuşturucu maddeleri ile ilgili bir açıklama paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kolombiya ve Panama'dan Türkiye'ye gönderilmek üzereyken ele geçirilen uyuşturucu maddeleri ile ilgili bir açıklama paylaştı. Konuyla ilgili bilgi alma çabalarının sürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kolombiya Savunma Bakanlığı Twitter hesabından 10 Haziran 2020 günü paylaşılan mesajda, Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderilecek 4 ton 900 kilogramlık kokain ele geçirildiği bildirilmişti. Kolombiyalı yetkililerin kullandığı yöntemle, 08 Mayıs 2021 tarihinde Panama Kaçakçılıkla Mücadele Birimi Twitter hesabından Türkiye'ye gönderilmek üzere 616 paket kokain ele geçirildiği bilgisi paylaşılmıştır. Her iki ülke yetkilileri tarafından operasyonların duyurulmasından önce ülkemizle bir irtibat kurulmamış ve suç organizasyonunu tüm unsurlarıyla ortaya çıkarabilecek 'kontrollü teslimat' uygulaması talep edilmemiştir.

Kolombiya makamlarıyla bu zamana kadar yapılan görüşmeler neticesi sözlü bilgilendirme dışında olayın detayları hakkında düzenlenmiş resmi belgeler alınamamıştır. Adli makamlarımız üzerinden girişimlerimiz devam etmektedir. Panama yetkilileri ise iletişime kapalı bir tavır sergilemiş ve tüm taleplerimizi geri çevirmiştir. Konuyla ilgili bilgi ve belge alma çabamız sürmektedir. Bilindiği gibi Cumhuriyet savcılarımız tarafından yürütülmektedir. Yürütülen adli soruşturmalardaki içerik ve iddiaların kamu davası açılmadan yetkisiz kişilerle paylaşılması ve elde edilen bilgilerin açıklanması, 'masumiyetin korunması' ülkemizde adi soruşturmalar 'soruşturmanın gizliliğinin ihlal ve edilmemesi' ilkelerine aykırı olacaktır. Hatta bu durumun 'adil yargılanma hakkını' dahi zedeleyebileceği düşünülebilir. Soruşturmalar Cumhuriyet savcılarımız tarafından sürdürülmektedir. Saygıyla duyurulur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı