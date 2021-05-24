Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 2 milyondan fazla kişiye uyuşturucunun zararlarını bire bir anlattı

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri hayata geçirdikleri çeşitli projelerle 4 yılda 2 milyondan fazla kişiye ulaşarak uyuşturucunun zararlarını anlattı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri hayata geçirdikleri çeşitli projelerle 4 yılda 2 milyondan fazla kişiye ulaşarak uyuşturucunun zararlarını anlattı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, uyuşturucu çeteleri ile ulusal ve uluslararası boyutta mücadele eden ve başarılı operasyonlara imza atan narkotik ekipleri hazırladıkları projelerle de vatandaşlara ulaşarak uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendiriyor.

Narkotik Daire Başkanlığı tarafından 2017'den itibaren çeşitli tarihlerde hayata geçirilen "Narko-log", "Narko-tır", "Narko-rehber", "Narko-yarışma", "Narko-nokta" ve "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projeleri kapsamında 692 bin 333 faaliyet düzenlendi.

Okullardan alışveriş merkezlerine kadar düzenlenen "önleme" etkinliklerinde uyuşturucu madde kullanımının zararlarını anlatan narkotik ekipleri şu ana kadar 2 milyon 168 bin 341 vatandaşa bire bir ulaştı.

Narko-nokta

Vatandaşların uyuşturucuyla mücadelede duyarlılıklarını arttırarak, satıcı ve kullanıcıların belirlenmesi ve suç işlenen yerlerin tespitini sağlamak, ?emniyet birimlerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlatmak ve uyuşturucu maddeler hakkında aileleri bilgilendirmek amacıyla 1 Haziran 2017'den itibaren "Narko-nokta Projesi" uygulanmaya başladı.

Projenin hayata geçirildiği andan itibaren düzenlenen 680 bin 822 etkinlikte 966 bin 158 vatandaşa ulaşıldı.

Narko-tır?

Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan ve alanında dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan narkotik eğitim tırı ilk olarak 2015'te İstanbul'da faaliyetlere başladı, 2017'de diğer illerde de görevlendirildi. İlk tır 3 yılda 37 ilde faaliyetlerde bulundu, 2020'de Konya'da ikinci Narko-tır hayata geçirildi.

Narko-tırları ziyaret eden 349 bin 16 vatandaşa uyuşturucunun zararları anlatıldı.

Narkolog Projesi

Uyuşturucu madde suçlarının nedenleri ile risk faktörlerinin belirlenmesi, uyuşturucu maddelerin arzı, kullanımı, bağımlılığı, tedavi ve rehabilitasyon alanlarındaki sorunlarla güçlü ve etkin mücadele amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 2018'in haziran ayında söz konusu proje başlatıldı.

Proje kapsamında 76 bin 947 kişi ile irtibat kuruldu.

Narko-rehber

İçişleri Bakanlığınca "Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası" çerçevesinde 1 Kasım 2017'de hayata geçirilen "Narkorehber Projesi" kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Şube Müdürlüğü (TUBİM) koordinasyonunda 25 yaş üstü yetişkinlerin uyuşturucuya karşı farkındalıklarının artırılması amacıyla, zabıta, temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi, sivil toplum kuruluşları mensupları, asker, akademisyen ve esnaf gibi farklı meslek gruplarına eğitimler verildi.

Narko-rehber projesi kapsamında şu ana kadar düzenlenen 9 bin 227 faaliyet sonucu 699 bin 574 kişiye ulaşıldı.

En İyi Narkotik Polisi: Anne

Narkolog verileri kullanılarak uyuşturucu madde kullanımı ile mücadelede, anneler başta olmak üzere kadınlara yönelik farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinin ülke düzeyinde artırılması için "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi 23 Ekim 2020'de hayata geçirildi. Proje kapsamında 2 bin 279 faaliyet yapıldı, 72 bin 40 kişi bilgilendirildi.

Yarışmalar

Uyuşturucu madde bağımlılığının sağlığa, insan ilişkilerine ve topluma verdiği olumsuz etkileri ortaya koymak, özellikle lise ve üniversite gençliği arasında uyuşturucu madde kullanımını önlemek ve uyuşturucunun zararlarına dikkat çekmek amacıyla 2017'den itibaren Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından farklı tarihlerde afiş ve slogan, kısa film, öykü ve rap müzik yarışmaları gibi etkinlikler düzenlendi.

Bu etkinliklere 4 bin 606 kişi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur