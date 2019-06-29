Narkotik suc¸lar ve go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆıyla mücadele

Malatya'da, "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığına" yönelik denetimlerde 5 bin 528 kişi sorgulandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı koordinesinde uyus¸turucu ve uyarıcı madde ticareti ile go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆının o¨nlenmesi amacıyla "Narkotik Suc¸lar ve Go¨c¸men Kac¸akc¸ılıgˆı" uygulaması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Malatya'da Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 5 bin 528 kişi sorgulandı.

Aranan 3 kişinin gözaltına alındığı uygulamalarda, 5 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Çalışmada ayrıca, 86 iş yeri, 36 park, 9 metruk bina, 12 sokak ile 512 araç kontrol edildi, 11 araç sürücüsüne 14 bin 640 lira ceza uygulandı.

Uygulamalarda 2 tabanca,1 av tüfeği kartuşu ve 1,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA