Narkotik şube ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor
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Narkotik şube ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor

Narkotik şube ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor Sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanması için polisin gerçekleştirdiği operasyonda 3...

Narkotik şube ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor
01.07.2020 20:46 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:50

Narkotik şube ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor

Sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanması için polisin gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, kentte gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Son olarak narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 446,30 gram skunk esrar, boyları 10 ila 40 santimetre olan 26 kök Hint kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör ve 4 adet dolu fişek ele geçirildi.

Ayrıca yakalanan 3 şüpheliden 1'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılan 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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