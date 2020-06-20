Narkotik sokak satıcılarına göz açtırmıyor
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Narkotik sokak satıcılarına göz açtırmıyor

Narkotik sokak satıcılarına göz açtırmıyor Yapılan çalışmalarda 191 çıkı esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda şüpheli 2 şahıs yakalandı.

20.06.2020 00:22 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:41

Narkotik sokak satıcılarına göz açtırmıyor

Yapılan çalışmalarda 191 çıkı esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda şüpheli 2 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 191 çıkı satışa hazır esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak polis ekiplerince yapılan planlı çalışmalarda 2 şüpheli şahsı yakalandı. Yapılan aramalarda ise, 191 çıkı halinde satışa hazır 71,49 gram esrar,1 adet hassas terazi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan, 1 şüpheli şahsa da 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

Narkotik sokak satıcılarına göz açtırmıyor

Kaynak: İHA

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