Narkotik polislerinden 'Ohh' mesajı
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Narkotik polislerinden 'Ohh' mesajı

15.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:58

Narkotik polislerinden 'Ohh' mesajı Polislerden Bakan Soylu'nun 'Ohh' seslenişine anlamlı mesaj Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütünün en önemli gelir kaynaklarından birisi olan uyuşturucu operasyonunda 'Ohh' mesajı verildi.

Narkotik polislerinden 'Ohh' mesajı

Polislerden Bakan Soylu'nun 'Ohh' seslenişine anlamlı mesaj

ADIYAMAN - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütünün en önemli gelir kaynaklarından birisi olan uyuşturucu operasyonunda 'Ohh' mesajı verildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapmış oldukları çalışmalar kapsamında şüphe üzerinde durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği Miror'unda katıldığı aramada araçtan 51 gram bonzai ham maddesi ile 38.6 gram satışa hazır bonzai ele geçirildi. Ele geçirilen 51 gram ağırlığındaki bonzainin ham maddesinden yaklaşık 30 kilogram bonzai uyuşturucu elde edildiği öğrenildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken Y.A., isimli şahıs ise gözaltına alındı. Narkotik polisleri uyuşturucu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM'de yaptığı konuşmada kullandığı 'Ohh' ifadeleri yazdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Narkotik polislerinden 'Ohh' mesajı
Narkotik polislerinden 'Ohh' mesajı
Narkotik polislerinden 'Ohh' mesajı
Narkotik polislerinden 'Ohh' mesajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

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