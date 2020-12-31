Narkotik polisleri 2020'de 20 ton esrar, 11 ton eroin yakaladı
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Narkotik polisleri 2020'de 20 ton esrar, 11 ton eroin yakaladı

31.12.2020 20:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:36
Narkotik polisleri 2020'de 20 ton esrar, 11 ton eroin yakaladı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, narkotik polisi tarafından 2020'de 20 ton esrarla 11 ton eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, narkotik polisi tarafından 2020'de 20 ton esrarla 11 ton eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesaplarından, "Bataklıklar kuruyana kadar temizliğe devam" mesajıyla paylaşılan, operasyon görüntülerinin yer aldığı videoda, 2020'nin "temizlik" yılı olduğu ifade edildi.

Videoda, 2020'de narkotik polisince düzenlenen 140 bin operasyonda, 20 ton esrar, 11 ton eroin, 800 kilogram kokain ile 100 milyon lira kara paraya el konulduğu kaydedildi.

Paylaşımda, bir polisin operasyon sırasında yerdeki Türk bayrağını öptükten sonra yükseğe koyduğu anların görüntüsüne de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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