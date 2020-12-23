Narkotik polisinden ve validen annelere kırmızı gül

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında narkotik polisleri ile birlikte kadınlara kırmızı gül dağıttı.

İçişleri Bakanlığının çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesini hayata geçirmesi sonrasında ülke genelinde çeşitli uygulamalar düzenleniyor. Proje kapsamında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezinde kadınlara bilgilendirme broşürleri ve kırmızı gül dağıtıldı.

Kadınlara gül dağıtan Vali Yıldırım, "Biz burada bir proje yürütüyoruz. Projemizin ismi En İyi Narkotik Polisi Anne'dir. Anneler çocuklarını daha iyi tanırlar. Kız olsun, erkek olsun. Çocuklarındaki değişiklikleri en çabuk, en iyi fark edecek olanlar da annelerdir. Onun için de siz annelere ihtiyacımız var" dedi.

Vali Yıldırım'a Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve çok sayıda narkotik şubesinden polis eşlik etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı